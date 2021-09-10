Дания первой в Европе снимет ковидные ограничения

С сегодняшнего дня в стране больше не требуются специальные пропуска – ковид-пассы для посещения ресторанов, клубов и спортзалов. Карантин обязателен только для заразившихся коронавирусом. Самоизоляция для контактных лиц отменяется. С середины августа в Дании уже не нужно носить маски в общественном транспорте. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Дании за последние сутки выявлен 591 случай коронавируса, всего в стране с населением около 6 миллионов человек с начала пандемии заболели около 350 тысяч.

