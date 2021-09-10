В Петербурге за несколько километров до кладбища, где будет похоронен глава МЧС, выставлены полицейские посты

В Петербурге за несколько километров до Северного кладбища, где сегодня будет похоронен глава МЧС Евгений Зиничев, выставлены полицейские посты. Въезд на кладбище перекрыт, — передает с места событий корреспондент издания Znak.com. Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае. По официальной версии, это произошло на межведомственных учениях. Зиничев пытался спасти человека, однако, некоторые СМИ утверждают, что трагедия произошла во время туристической поездки, и самого Зиничева пытался спасти погибший кинорежиссер Александр Мельник. В Кремле на это заявили, что версия гибели главы МЧС одна – официальная, все остальное – это «кощунственные измышления».