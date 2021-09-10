Аккаунты в соцсетях и электронная почта нескольких хабаровских журналистов подверглись хакерской атаке, — рассказала интернет-изданию «Сота» руководитель местного отделения профсоюза журналистов Татьяна Хлестунова. По ее словам, хакерам удалось взломать ее телеграм, а также получить доступ к почте на Mail.ru. Сейчас доступ к мессенджеру и почте удалось восстановить.