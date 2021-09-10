Москва и Минск пока не обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках союзного государства, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также, по его словам, не идет речи о создании союзного парламента. Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись вчера в Кремле. По итогам встречи объявлено, что согласованы 28 интеграционных программ в рамках союзного государства, в частности, возобновляется транспортное авиасообщение. В союзном государстве России и Белоруссии отменят роуминг.

