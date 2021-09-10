Знаменитый футбольный тренер Гуус Хиддинк, чье имя связано и с успехами сборной России, объявил об окончании карьеры

Год назад Хиддинк возглавил сборную Кюрасао, но затем переболел коронавирусом и не мог заниматься командой, которой в его отсутствии руководит Патрик Клюйверт. В телевизионном интервью Гуус сказал, что намерен окончательно остановиться. Отвечая на вопрос, насколько долгой будет пауза, Хиддинк сказал, что не станет поступать как Дик Адвокаат, который возобновил карьеру. Оба, кстати, возглавляли сборную России, но с разным успехом. Хиддинку удалось привести наших футболистов к бронзе чемпионата Европы 2008 года, что до сих пор остается ее лучшим результатом. Кроме того, он смог вывести сборную Кореи в полуфинал Чемпионата мира 2002 года. Весомы и его клубные тренерские успехи. С ПСВ он выигрывал Кубок Европейских Чемпионов и шесть раз становился чемпионом Голландии. С мадридским Реалом – Межконтинентальный Кубок и Кубок Англии – с Челси.

Официальный аккаунт сборной России отозвался на новость следующей записью: «Гуус Иванович Хиддинк завершил карьеру. Спасибо за все, волшебник»