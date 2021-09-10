В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым

Он скончался во вторник во время командировки в Красноярском крае.

Несколько тысяч человек по оценке агентства «Интерфакс» съехались на прощение с министром. Оно прошло на западе столицы в Национальном центре управления МЧС в кризисных ситуациях. Помимо близких и родных умершего, там были его сослуживцы, политики и губернаторы. На улицу Ватутина съехалось множество кортежей высокопоставленных руководителей государства и просто чёрных машин с мигалками.

Сначала какое-то время людей пускали возложить цветы. У здания ведомства в связи с этим стояла длинная людная очередь. Министры и некоторые чиновники проходили мимо неё. Среди пришедших – глава правительства Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и многие другие. Некоторые говорили эмоционально, так глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Зиничева надёжным офицером и товарищем.

Ближе к десяти часам утра людей к зданию МЧС пускать перестали, и через какое-то время на прощание приехал президент Владимир Путин. От каких-либо публичных заявлений он воздержался – только возложил цветы к постаменту с государственными наградами министра, постоял у гроба и посидел с родственниками умершего.

Евгению Зиничеву было пятьдесят пять лет. МЧС он возглавлял с 2018-ого. До этого в разные годы был сотрудником ФСБ, исполняющим обязанности губернатора Калининградской области и охранников Владимира Путина.

Гроб с телом министра сегодня должны доставить спецрейсом в Санкт-Петербург. Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище.