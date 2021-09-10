РКН потребовал от американских корпораций не предоставлять «Умному голосованию» возможности для обхода блокировок в РФ

Роскомнадзор потребовал от ряда американских корпораций не предоставлять проекту Алексея Навального «Умное голосование» возможности для обхода блокировок в России. По данным ведомства, сейчас это делают более десяти иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Великобритании, Германии и ряда других стран. В Роскомнадзоре заявили, что неисполнение этого требования будет расцениваться как иностранное вмешательство в предстоящие выборы в Госдуму.

Роскомнадзор также предупредил, что в сентябре протестирует блокировку ряда иностранных интернет-протоколов, скрывающих имя сайта, которые внедряют в браузер Мозилла и поисковик Google. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее Роскомнадзор дважды требовал от крупнейших магазинов приложений удалить приложения «Навальный», а также потребовал от поисковика Google убрать выдачу ссылки на сайт «Умного голосования». Все эти требования пока были проигнорированы.