Газпром объявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2»

Последняя труба второй нитки магистрали была сварена 6 сентября. После этого велись работы по стыковке секций. Поставки газа в Германию планируются уже с первого октября, — сообщает агентство Bloomberg.

Бывший председатель Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск назвал проект «Северный поток – 2» большой ошибкой Германии. Такое мнение он выразил в эфире польского телеканала TVN24.

Из-за запуска газопровода Северный поток-2 и сокращения объемов транзита газа Украина столкнется с ростом тарифов для населения, предупреждают местные аналитики. С обзором некоторых публикаций на эту тему в зарубежных СМИ — Ринат Валиулин.

Именно такой прогноз дал депутат от партии Батькивщина, зампредседатель комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, выступая в эфире телеканала «Наш». — По словам члена ВерховнойРады, если ( в связи с вводом Северного потока) транзит прекратится, «встанет вопрос физического наличия газа в транспортной системе; его надо будет поднимать из хранилищ или транспортировать реверсом с западной границы. И то и другое чрезвычайно сложно», — заметил депутат. — Ранее на том же телеканале звучало мнение о том, что Киев и Москва должны договориться по поставкам, но «без политики», иначе «зимой украинцы будут замерзать и им придется переходить на дрова.

В противовес этому, глава Ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мызовец, которого цитирует сайт международного аналитического центра ICIS, изучающего, среди прочего, конъюнктуру мирового газового рынка, заявил, что источником поставок газа для Украины должна быть Европа, а не Россия, даже если это будет стоить Киеву значительно дороже: иная опция, по мнению эксперта, цитата, “ не должна рассматриваться никогда, памятуя о том, что в идущей с Россией войне, с 2014 года Украина потеряла более десяти тысяч погибших и двадцати тысяч раненых», конец цитаты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая сегодня в Верховной Раде, заявил, что, цитата, «тарифы на тепло и горячую воду во время отопительного сезона должны остаться на прошлогоднем уровне».