Крутихин: Поставки российского газа в Европу не увеличатся в связи с завершением строительства «Северного потока – 2»

Завершение строительства «Северного потока – 2» не приведет к увеличению поставок российского газа в Европу. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт в области нефтегазового рынка, партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

«Некоторые говорят, что в связи с созданием нового маршрута увеличатся поставки российского газа в Европу. Это абсолютно не соответствует действительности, потому что поставки газа зависят от спроса», — пояснил он.

Что касается пропускной способности газопроводов в сторону Европы, по словам М.Крутихина, «и без «Северного потока — 2» мощность всей этой сети была в 1,5-2 раза больше, чем требовалось Европе». «Поэтому, с точки зрения логистики, этот маршрут просто избыточный, и никакого нового притока газа он не дает. И России тоже не дает», — заключил эксперт.

Сегодня «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока – 2». Газопровод от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.