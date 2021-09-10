Корпорация Microsoft отложила на неопределенный срок возвращение сотрудников в офисы

Это связано с ростом заболеваемости в США и распространением дельта-штамма. Вернуться к прежнему режиму работы компания планировала в начале октября. Ранее отложили возвращение в офис Amazon, Facebook и Google. Некоторые компании, включая Twitter, объявили, что их сотрудники могут работать из дома всегда.