Корпорация Microsoft отложила на неопределенный срок возвращение сотрудников в офисы

Это связано с ростом заболеваемости в США и распространением дельта-штамма. Вернуться к прежнему режиму работы компания планировала в начале октября. Ранее отложили возвращение в офис Amazon, Facebook и Google. Некоторые компании, включая Twitter, объявили, что их сотрудники могут работать из дома всегда.
2021-09-10T13:35:11+03:00
2021-09-10T13:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 10 сентября 2021
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