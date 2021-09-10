66% россиян, опрошенных «Левада-центром», хотели бы видеть Россию страной с высоким уровнем жизни

Этот показатель растет с 2015 года и достиг максимума за всю историю наблюдений, — отмечают социологи. В то же время, доля респондентов, которые хотят видеть страну великой державой, которую уважают и боятся другие страны, достигло минимума – 32%. Напомним, российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.

