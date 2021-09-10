Преображенский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Алехину к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину к году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена до вступления приговора в силу, — рассказал «Новой газете» адвокат «Апологии протеста» Даниил Берман.

Алехину, как и других фигурантов этого дела, обвиняют по статье о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акций в поддержку Алексея Навального в конце января. Выступая в суде с последним словом, Алехина сказала, что не боится и не считает себя виновной, а «санитарное дело» назвала политическим.