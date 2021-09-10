Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила введения новых санкций против России, если газопровод будет использоваться «как оружие». Меркель добавила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года, и переговоры нужно начинать уже сейчас.