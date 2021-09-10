Z Архив новостей новости
5 10 6 385
13:06, 10 сентября 2021

Закон об ужесточении наказания за педофилию вплоть до пожизненного заключения внесен в государственную Думу

Авторами проекта стали депутаты фракции Единая Россия — главы комитетов Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Согласно представленному документу к высшей мере предлагается приговаривать педофилов-рецидивистов, а также тех, кто ранее не привлекался по этим статьям, но совершил преступление в отношении двух и более несовершеннолетних. Аналогичная кара постигнет и тех, кто вместе с этим совершил другое тяжкое преступлением. Триггером для принятия закона стало убийство двух девочек в Киселевске Кемеровской области. Сознавшийся в убийстве мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. Если закон смогут оперативно принять, а вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение.

В Совете Федерации заявили, что поддержат проект, добавив, что эта инициатива была согласована.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Строительство «Северного потока -2» полностью завершено Последняя труба второй нитки магистрали была сварена 6 сентября…

5 64 6 5753
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 101 6 23069 03.09
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 141 6 21871 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 182 6 25099 08.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 96 6 13923 06.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 67 6 12070 06.09
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 290 6 54290 08.09
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Спрашивали — отвечаем Не беспокойтесь за мой мозг, г-жа Захарова…

5 120 6 23690 10:38
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 212 6 44111 04.09
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 99 6 21183 06:12
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Случайное совпадение закономерной связи Формально и тематически обе эти волны сталинского террора не связаны. Разве что хронологически. Однако совпадения можно обнаружить во многом…

5 35 6 7483 08.09
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 231 6 53837 08.09
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Если бы Льва Толстого пригласили на телеканал «Россия» Заметьте, время тихое и благополучное; Русско-японская война, Первая мировая и прочий ХХ век еще впереди… Впрочем, на то Толстой и гений…

5 69 6 16990 09:14
Интервью Персонально ваш

Роман Цимбалюк гость: Роман Цимбалюк шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

Сейчас же для Зеленского, наверное, политических последствий не будет. Но оппозиция, понятно, будет на этом играть, говорить, что Зеленский зрадник…

5 32 6 7995 09.09
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 76 6 19570 06.09
Блоги

Diletant.media история

Невская битва: пограничная стычка, ставшая великой победой Невская битва, после которой получит своё прозвище государь, была лишь одной из множества стычек шведов и новгородцев на северо-западе Руси, однако прочно вошла в историческую память русских…

5 20 6 11610 03.09

Популярное за неделю

Новости

Путин и Лукашенко по итогам переговоров согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию РФ и Белоруссии Тексты программ пока не опубликованы…

5 14 6 8187
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путинская оговорочка насчет Малюты Скуратова и митрополита совершенно не случайна, потому что митрополит Филипп действительно был по нынешним понятиям иноагент среди чудовищной картины соглашательской русской церкви…

5 31 6 65911 04.09
#слушать 47:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3519922
«Процессы террористов»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3689 05.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 105 6 124226 07.09
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый кошмар Кремля Новый кошмар Кремля Теперь в качестве самого страшного видения появился собирательный школьник, наглец Никанор…

5 45 6 106799 06.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9250782
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5019862

Сегодня в эфире