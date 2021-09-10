Закон об ужесточении наказания за педофилию вплоть до пожизненного заключения внесен в государственную Думу

Авторами проекта стали депутаты фракции Единая Россия — главы комитетов Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Согласно представленному документу к высшей мере предлагается приговаривать педофилов-рецидивистов, а также тех, кто ранее не привлекался по этим статьям, но совершил преступление в отношении двух и более несовершеннолетних. Аналогичная кара постигнет и тех, кто вместе с этим совершил другое тяжкое преступлением. Триггером для принятия закона стало убийство двух девочек в Киселевске Кемеровской области. Сознавшийся в убийстве мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. Если закон смогут оперативно принять, а вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение.

В Совете Федерации заявили, что поддержат проект, добавив, что эта инициатива была согласована.