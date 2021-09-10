«Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2»

Агентство Bloomberg предполагает, что прокачка газа может начаться уже с октября этого года. Впрочем, в Кремле пока понимания относительно сроков начала использования «Северного потока – 2» нет, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Против этого проекта последовательно выступали Соединенные Штаты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее говорила, что во время переговоров с Германии обсуждались опасения по поводу проекта.

Одним из первых европейских политиков сообщения о завершении строительства «Северного потока – 2» прокомментировал бывший председатель Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск. Он назвал это непростительной ошибкой Германии с очень серьезными последствиями.

