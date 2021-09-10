По прогнозу ВЦИОМ, пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму могут преодолеть пять партий

Это Единая Россия, которой прогнозируют около 42%, КПРФ — 19%, ЛДПР – 11% и «Справедливая Россия – Патриоты за правду» 8%. Может попасть в думу и партия «Новые люди». Ей социологи предрекают около 5% голосов. Опрос проводился с 6 по 8 сентября, в нем приняли участие полторы тысячи человек.

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире «Эха Москвы» отметил, что состав Госдумы изменится, но от неё не стоит сразу ждать активных действий. Чеснаков уверен, что Вячеслав Володин сохранит пост спикера Госдумы, если изберется.