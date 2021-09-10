Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией

Об этом он заявил в ходе форума YES Brainstorming. В то же время, президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В ходе своего выступления украинский лидер также сказал, что пока Киев не получил от США прямого ответа о членстве в НАТО, а также выразил уверенность, что Украина нужна Североатлантическому альянсу и готова к вступлению в него.

