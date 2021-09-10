В Ростове-на-Дону задержан главный редактор местного издания «Голос» Игорь Хорошилов

Об этом он написал в своем фейсбуке. Он предполагает, что причиной стал пост об «Умном голосовании». По мнению журналиста, теперь ему грозит обвинение в распространении экстремистских материалов. Хорошилов был доставлен в отдел полиции, затем журналиста вывезли в пролетарский районный суд. Адвоката к нему не допустили.