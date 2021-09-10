Газпром объявил об окончании строительства газопровода «Северный поток-2»

Председатель правления компании Алексей Миллер лично объявил о завершении строительства. Вторая ветка сможет обеспечить доставку в Европу 55 миллиардов кубических метров газа с месторождений Крайнего Севера России. Введение второй нитки удвоит пропускную способность всей системы, общая протяженность которой составит 1200 километров. Источники Блумберг сообщают о том, что первые поставки начнутся 1 октября, а на полную мощность трубопровод заработает в ноябре. Северный поток-2 должны были достроить в 2019 году, однако из-за санкций США и отказа подрядчиков сроки все время откладывались. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель все таки договорились о завершении проекта, но Германия согласилась с рядом условий. В частности транзит газа не должен становиться политическим инструментом в руках Кремля.

Стоимость газа в Европе на свободном рынке увеличилась до 650 евро за кубометр. Президент России Владимир Путин заявил, что скачок цен не коснется стран, имеющих с Газпромом долгосрочные контракты.