В России может быть расширено применение пожизненного срока для признанных виновными в педофилии

В России может быть расширено применение пожизненного лишения свободы для признанных виновными в преступлениях сексуального характера в отношении детей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что планируется внести поправки в 131 и 132 статью Уголовного кодекса. Наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего. Кроме того, максимальную меру предлагается применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления, например, применением насилия – или совершено в отношении двух и более детей.