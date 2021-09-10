Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении спортивной карьеры

Последним местом работы 74-летнего специалиста стала сборная Кюрасао, контракт с которой был подписан до 2022 года. В мае Хиддинк приостановил работу из-за того, что заразился коронавирусом. После болезни к тренерской деятельности он решил не возвращаться.

