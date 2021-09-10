Около трехсот российских граждан обратились в диппредставительство нашей страны в Кабуле с просьбой об эвакуации

Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. Он надеется, что вывоз начнется до конца этого месяца. Ранее самолеты Минобороны вывезли из Афганистана более 360 граждан России и некоторых других стран.
2021-09-10T11:34:52+03:00
2021-09-10T11:41:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2901510-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3522632.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 10 сентября 2021
Загрузка комментариев...