В Ростове-на-Дону задержали главного редактора местного издания «Голос» Игоря Хорошилова, — сообщает сайт ОВД-Инфо. По данным ресурса, причиной стал пост в фейсбуке об «Умном голосовании», из-за чего журналисту вменяют распространение экстремистских материалов. Хорошилов в начале был доставлен в отдел полиции №7, адвоката к нему не пустили, затем журналиста вывели через задний ход и вывезли в Пролетарский районный суд.