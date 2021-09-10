В Ростове-на-Дону задержали главного редактора местного издания «Голос» Игоря Хорошилова, — сообщает сайт ОВД-Инфо. По данным ресурса, причиной стал пост в фейсбуке об «Умном голосовании», из-за чего журналисту вменяют распространение экстремистских материалов. Хорошилов в начале был доставлен в отдел полиции №7, адвоката к нему не пустили, затем журналиста вывели через задний ход и вывезли в Пролетарский районный суд.
2021-09-10T11:34:12+03:00
2021-09-10T11:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 10 сентября 2021
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