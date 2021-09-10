Зеленский: Между Россией и Украиной возможна полномасштабная война

Между Россией и Украиной возможна полномасштабная война, — заявляет Владимир Зеленский. Выступая на международном форуме, он сказал, что, если бы это произошло, это было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации. Зеленский рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным, но не декларативную, а чтобы обсудить все вопросы предметно.

