Поставки газа по трубопроводу «Северный поток – 2» могут начаться с 1 октября, а обе нитки заработают с 1 декабря этого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Ранее сегодня председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщил, что этим утром строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено.

