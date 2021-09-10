Президент США Джо Байден объявил 10, 11 и 12 сентября Днями национальной памяти и молитв в связи с двадцатой годовщиной терактов 11 сентября.

Двадцатая годовщина терактов 11 сентября стала символической не только из-за круглой даты — но и потому, что после двадцати лет присутствия в Афганистане, который стоял за страшной атакой на Америку, Вашингтон полностью вывел из Афганистана свои войска. С критикой на президента Джо Байдена за то, КАК был осуществлен вывод войск, обрушились все — от демократов до республиканцев. Некоторые республиканцы теперь требуют чтобы Байден не посещал место разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке. Поставили ультиматум Байдену и семьи погибших во время терактов 11 сентября — если президент не выполнит свое предвыборное обещание и не рассекретить материалы расследования ФБР, которые могут указать на участие Саудовской Аравии в подготовке и осуществлении теракта, то его в Нью-Йорке на граунд зиро 11 сентября не ждут. Несколько дней назад Байден поручил рассекретить часть материалов расследования терактов 11 сентября.

Объявляя ближайшие три дня днями молитв и памяти в связи с 20-й годовщиной 11 сентября, президент США Джо Байден попросил американцев почтить и вспомнить жертв теракта через молитвы, созерцание, поминальные службы, посещение мемориалов, и другие церемонии.