Газпром объявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2»

Последняя труба второй нитки магистрали была сварена 6 сентября. После этого велись работы по стыковке секций. Поставки газа в Германию планируются уже с первого октября, — сообщает агентство Bloomberg.

Одним из первых на эту новость среагировал бывший глава Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск. Он назвал газопровод «Северный поток – 2» большой ошибкой, которую допустила Германия. Это противоречит интересам ЕС в целом, не говоря уже о Польше или Украине, — отметил он.

Один из самых дискутируемых вопросов вокруг «Северного потока 2» это последствия его реализации для Украины, поскольку введение его в эксплуатацию может привести к прекращению транзита газа через эту страну, что нанесет существенный урон ее экономике.