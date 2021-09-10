Путин приехал проститься с главой МЧС Евгением Зиничевым

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, который погиб в среду в Норильске, передает корреспондент РИА Новости.

На западе Москвы прощаются с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Здание МЧС на улице Ватутина этим утром стало местом, к которому съезжаются крупные кортежи, просто чёрные автомобили с мигалками и лимузины. Случайным автомобилям к нему не подъехать, сотрудники ДПС разворачивали машины ещё на соседних улицах.

С утра здесь стояла большая очередь из желающих проститься, однако, ближе к десяти часам людей перестали пускать. Подойти к зданию ведомства нельзя, на дороге выставили железные ограждения. При этом, тут все равно очень людно — куда ни посмотри — везде сотрудники разных ведомств в форме. Или Росгвардия, или полиция, или МЧС. Специальную зону организовали и для прессы, которая сейчас ждёт президента.

За ограждениями людей немного, как правило, это прохожие, которые заметили скопление машин с мигалками и пришли посмотреть. Однако, есть и те, кто из-за перекрытий не может попасть к врачу. В здании МЧС, в котором проходит прощание, также расположена ведомственная поликлиника. Судя по всему, ни сотрудники, ни пациенты учреждения о церемонии не знали, и теперь врачи говорят пришедшим, что принять их раньше часа дня не получится.



Евгению Зиничеву было 55 лет. До того, как он был главой МЧС, в разные годы работал исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, сотрудником ФСБ и охранником президента Владимира Путина.