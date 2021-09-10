Россия снимает с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября. Таким образом, воздушное сообщение, временно ограниченное из-за распространения коронавируса, будет восстановлено в полном объеме, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции.