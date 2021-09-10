Мундеп Коровин сообщил о задержании сотрудника ЦИК во время рейда по устранению незаконных дорожных знаков в Москве

Муниципальный депутат округа Филевский парк Вадим Коровин сообщил о задержании сотрудника Центральной избирательной комиссии во время рейда по устранению незаконных дорожных знаков в Москве. Подробности он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«2 сентября мы проводили рейд внутри Москвы по устранению незаконных дорожных знаков, которых нет в ПДД и в ГОСТах. У Центризбиркома было установлено два таких знака, а это незаконный захват дорожной сети, незаконное ограничение движение и завладение земельным участком. После того как мы демонтировали все, что было установлено, было написано заявление в полицию. И при вызове правоохранителей из ОВД «Китай-город» сотрудника Центризбиркома просто задержали», — отметил В.Коровин.