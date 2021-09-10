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10:36, 10 сентября 2021

В США введена обязательная вакцинация, которая затронет около ста миллионов человек

Президент страны Джо Байден заявил, что все госслужащие, а также сотрудники компаний-подрядчиков госсектора, должны будут пройти иммунизацию от коронавируса. Кроме того, Минтруда обяжет все компании численностью более ста человек привить своих сотрудников или еженедельно тестировать на коронавирус.



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