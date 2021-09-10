Церемония прощания с министром МЧС практически завершена, — сообщает корреспондент «Эха Москвы» от здания Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Траурные мероприятия посетили зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие представители российского руководства. Владимира Путина пока не было.