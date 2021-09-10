Литва не исключает возможности гибридных инцидентов в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2021» и сложной ситуацией с нелегальной миграцией на литовско-белорусской странице. С таким заявлением выступил министр обороны Литвы Арбидас Анушаускас. По его словам, речь идет о применении во время учений мощных радиоэлектронных средств, усиленное внимание потребуется также в сфере обеспечения кибернетической безопасности, — добавил он.

