Верховный суд Нидерландов перенес вынесение решения по делу ЮКОСа на пятницу 5 ноября

Ранее планировалось, что оно будет оглашено 24 сентября. В апреле этого года генпрокурор Нидерландов в своем заключении рекомендовал Верховному суду оставить в силе арбитражное решение 2014 года, которое обязывает Российскую Федерацию выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации бывшим акционерам ЮКОСа.