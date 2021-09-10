Верховный суд Нидерландов перенес вынесение решения по делу ЮКОСа на пятницу 5 ноября

Ранее планировалось, что оно будет оглашено 24 сентября. В апреле этого года генпрокурор Нидерландов в своем заключении рекомендовал Верховному суду оставить в силе арбитражное решение 2014 года, которое обязывает Российскую Федерацию выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации бывшим акционерам ЮКОСа.
2021-09-10T10:34:59+03:00
2021-09-10T10:34:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2901480-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 10 сентября 2021
Загрузка комментариев...