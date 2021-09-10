Генсек ООН призвал страны к ведению диалога с талибами

Поддержание диалога с террористическим движением «Талибан», по мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, необходимо для того, чтобы страна не стала центром терроризма в мире и сохранила права женщин. Кроме того, это может помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в Кабуле.

Тем временем представители «Талибана» попросили исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США. В ответ на это Москва и Вашингтон продемонстрировали редкую в последние годы солидарность. Так, заместитель постпреда США в Организации объединенных наций высказал уверенность в том, что говорить о легитимности нынешнего афганского правительства пока рано. Талибам, заявил Джеффри де Лаурентис, еще предстоит заслужить доверие. В аналогичном ключе высказался и постпред России Василий Небензя. Он также обвинил прошлые власти Афганистан в том, что они не смогли устранить наркоугрозу со стороны государства.

В ООН уверены, что на данный момент Афганистану угрожает потенциальный кризис и голод в стране. Для всего мира это может обернуться неконтролируемым потоком мигрантов.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.