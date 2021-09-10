Строительство «Северного потока -2» полностью завершено

Газпром объявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Последняя труба второй нитки магистрали была сварена 6 сентября. После этого велись работы по стыковке секций. Поставки газа в Германию планируются уже с первого октября, — сообщает агентство Bloomberg.

Газопровод соединяет Россию и Германию через Балтийское море, проходя в территориальных водах еще трех стран – Дании, Финляндии и Швеции.

Один из самых дискутируемых вопросов вокруг «Северного потока 2» это последствия его реализации для Украины, поскольку введение его в эксплуатацию может привести к прекращению транзита газа через эту страну, что нанесет существенный урон ее экономике.