Студентам СПбГУ предлагают вбрасывать бюллетени на выборах в Заксобрание, где выдвигаются депутат Борис Вишневский и его двойники. Студенческий журнал DOXA опубликовал запись разговора с Владимиром Кукелем, к которому сказали обратиться за деталями «работы». Кукель отметил, что есть возможность поработать и «агитатором», собирать анкеты с политическими предпочтениями жителей.