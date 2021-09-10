Студентам СПбГУ предлагают вбрасывать бюллетени на выборах в Заксобрание, где выдвигаются депутат Борис Вишневский и его двойники. Студенческий журнал DOXA опубликовал запись разговора с Владимиром Кукелем, к которому сказали обратиться за деталями «работы». Кукель отметил, что есть возможность поработать и «агитатором», собирать анкеты с политическими предпочтениями жителей.
2021-09-10T10:05:28+03:00
2021-09-10T10:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 10 сентября 2021
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