В Ростове-на-Дону задержали главного редактора местного издания «Голос» Игоря Хорошилова, — сообщает сайт ОВД-Инфо. По данным ресурса, причиной стал пост в фейсбуке об «Умном голосовании», из-за чего журналисту вменяют распространение экстремистских материалов. Хорошилов доставлен в отдел полиции №7. К нему едет адвокат.
2021-09-10T10:04:33+03:00
2021-09-10T10:28:10+03:00
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10:04, 10 сентября 2021
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