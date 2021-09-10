Генерал-майор Алахвердиев, как выясняется, был арестован за взятки и эксплуатацию солдат на дачах и садовых участках

Генерал-майор Руслан Алахвердиев, как выясняется, был арестован за взятки и эксплуатацию солдат на дачах и садовых участках. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в следственных органах. По материалам дела, на которые ссылается издание, замначальника инженерных войск вооруженных сил неоднократно приказывал командирам воинских частей направить военнослужащих для работ на садовых участках в товариществе «Липки» Красногорского района Московской области. Алахвердиев был арестован еще в середине августа и отправлен в СИЗО после того, как нарушил условия подписки о невыезде и стал оказывать давление на фигурантов дела, — отмечает «Коммерсантъ».

