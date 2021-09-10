Террорист из группировки, захватившей школу в Беслане, Нурпаши Кулаев подал прошение о пересмотре приговора

Единственный оставшийся в живых террорист из группировки, захватившей школу в Беслане в 2004 году, Нурпаши Кулаев подал прошение о пересмотре приговора. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии. Кулаев отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его прошение по закону должно быть рассмотрено в течение месяца. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 172 ребенка.

