Ранее Центробанк возложил на АСВ функцию временной администрации по управлению этой кредитной организацией. По данным регулятора, «Спутник» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам самарского банка «Спутник» не позднее 24 сентября
Ранее Центробанк возложил на АСВ функцию временной администрации по управлению этой кредитной организацией. По данным регулятора, «Спутник» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.