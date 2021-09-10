В Дании отменены все коронавирусные ограничения

Местное правительство больше не классифицирует коронавирус как критичное для общества заболевание. Больше не действуют требования носить маски в общественных местах, сняты ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний. Остаются некоторые ограничения на въезд в страну. Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире – 73% жителей старше 12 лет полностью вакцинированы.

