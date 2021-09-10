Центробанк ввел временную администрацию по управлению самарским банком «Спутник»

Наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банк «Спутник» занимает 276 место по размеру активов. Центробанк считает, что «Спутник» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность – занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов.
2021-09-10T09:04:33+03:00
2021-09-10T09:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:04, 10 сентября 2021
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