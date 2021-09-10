Путин и Лукашенко по итогам переговоров согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию РФ и Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Кремле согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Белоруссии. Тексты программ пока не опубликованы. По словам Лукашенко, все нацелено на рост благосостояния людей. Путин отметил, что, прежде всего, необходимо создать экономический базис интеграции.

