В Париже сегодня снова открывается кабаре Мулен Руж

Первое выступление за полтора года состоится сегодня в историческом кабаре с красной мельницей на крыше. Из-за коронавируса «Мулен Руж» закрыли в марте 2020-ого, и сейчас заведение снова открывает свои двери, но с некоторыми ограничениями. Организаторы обещали пускать на представления не восемьсот пятьдесят зрителей, на которых рассчитан зал, а до пятисот. Также шоу будут проводить только четыре раза в неделю, а не каждый день, как раньше.

В администрации кабаре объявили, что восемьдесят артистов готовились к сегодняшнему открытию в течение последних трёх месяцев, а в последнее время репетиции проходят каждый вечер.

Также в руководстве отметили, что заведение нуждается в иностранцах, поскольку они составляют большинство посетителей. Французов, среди зрителей самого известного парижского кабаре, как правило набирается не больше сорока пяти процентов.

«Мулен Руж» построено в 1889-ом году. О нём было снято несколько фильмов, последний из которых в 2001-ом году взял две премии «Оскар».