Центробанк сегодня обсудит вопрос об уровне ключевой ставки

Эксперты не исключают, что она может быть повышена – уже в пятый раз подряд.

ЦБ неизменно поднимал уровень ключевой ставки с марта этого года. Тогда она составляла 4,25% — это было минимальным значением за всю историю. Однако с тех пор ставка увеличилась более чем на 2 процентных пункта, причем самое крупное повышение – на 1 п.п. – произошло на последнем заседании в июле. Это стало самым резким ростом ключевой ставки с кризисного декабря 2014 года.



Банк России таким образом отреагировал на ускорение инфляции. К концу лета, по оценкам Росстата она составила в годовом выражении почти 7% — это максимальный рост цен за пять лет. Он наблюдался даже в августе, хотя, как правило, инфляция в последний месяц лета либо нулевая, либо отрицательная. На этом фоне эксперты считают, что повышение Центробанком ключевой ставки и по итогам сегодняшнего заседания может быть резким – до 7% или на 0,5 п.п., пишет интернет-издание РБК.

В качестве еще одного фактора аналитики называют быстрое восстановление российской экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. В свою очередь глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам прошлого заседания не исключала повышение ставки, но не называла ее «предопределенной».

Ключевая ставка является важнейшим показателем, от которого коммерческие банки отталкиваются при определении ставок по вкладам и кредитам.