«Новая газета» выяснила, что дом в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа, обслуживала компания-банкрот

Первые нарушения правил оказания услуг управляющей компанией «Партнер-Сервис» были обнаружены еще три года назад, пишет «Новая». Тогда в одном из домов из-за отравления газом погибли шесть человек. Проверка Госжилинспекции выявила множественные нарушение, а сама организация начала процедуру банкротства.

Местные жители рассказали изданию, что фактически управлением с того момента занялась организация «Веста», однако до сих пор нет сведений о том, устранила ли компания-преемница замечания Госжинспекции. Кроме того, в этом году состояние газового оборудования в доме проверяла уже третья организация «Восток», которая не обнаружила проблем в доме.

Трагедия в Ногинске произошла два дня назад. В результате взрыва газа погибли семь человек. Разбор завалов смогли закончить только накануне. Со вчерашнего дня жители Подмосковья приносят цветы и игрушки к месту трагедии.

По данным Гильдии инженеров газового оборудования с 2017 по 2019 год в России из-за утечки газа произошло более 400 взрывов. За последние два года информации пока нет, но из отчетов МЧС известно о более чем 10 таких ЧП.