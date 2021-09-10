Власти России и Белоруссии сегодня должны утвердить планы интеграции, которые до сих пор не обнародованы

Накануне президент России Владимир Путин после переговоров в Москве с белорусским руководителем Александром Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ. Их содержание неизвестно. Сегодня пройдет заседание совета министров союзного государства, в котором примет участие российский премьер Михаил Мишустин.