Власти России и Белоруссии сегодня должны утвердить планы интеграции, которые до сих пор не обнародованы

Накануне президент России Владимир Путин после переговоров в Москве с белорусским руководителем Александром Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ. Их содержание неизвестно. Сегодня пройдет заседание совета министров союзного государства, в котором примет участие российский премьер Михаил Мишустин.
2021-09-10T08:03:38+03:00
2021-09-10T08:03:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:03, 10 сентября 2021
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