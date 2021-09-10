Лидеры США и Китая высказались за то, чтобы конкуренция между странами не переросла в конфликт, сообщили в Белом доме. В Вашингтоне сказали, что американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону области, в которых интересы совпадают, и области, в которых интересы, ценности и перспективы расходятся.