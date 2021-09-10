Лидеры США и Китая высказались за то, чтобы конкуренция между странами не переросла в конфликт, сообщили в Белом доме. В Вашингтоне сказали, что американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону области, в которых интересы совпадают, и области, в которых интересы, ценности и перспективы расходятся.
2021-09-10T07:32:21+03:00
2021-09-10T07:32:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 10 сентября 2021
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