В Москве началось прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым. У здания Национального центра управления ведомства в кризисных ситуациях выстроилась очередь сотрудников с гвоздиками в руках, видеотрансляцию ведет агентство ТАСС. Евгений Зиничев погиб как герой, заявил ранее замглавы МЧС Андрей Гурович



В МЧС заявили, что министр погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб. Все другие версии, которые появились в СМИ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал кощунственными. По его словам, глава государства Владимир Путин приедет на прощание с Зиничевым. Ранее погибший служил в охране президента.